Sıradaki rakip Baskonia
04 Ocak 2019, Cuma
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Sıradaki rakip

Sıradaki rakip Baskonia

THY ’nde lider olan sarı-lacivertliler, 16. hafta maçında İspanyol ekibini ağırlayacak. Kanarya kazanırsa üst üste 12. zaferini alacak.

Beko Basketbol Takımı, THY 16. hafta maçında bugün temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak. Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı. Fenerbahçe'de Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

UZUN YILLAR FENERBAHÇE'DEYİM
Fenerbahçe Beko'lu Sırp basketbolcu Guduric, uzun yıllar sarı-lacivert formayı giymek istediğini bildirdi. Ülkesinde yayın yapan 'Sport Klub' sitesine konuşan Guduric, takım olarak iyi oynadıklarını ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon Fenerbahçe ile 10 yıllık sözleşme imzalayabileceğimi söylemiştim, zira kulüpteki insanlar beni çok etkilemişti. Aynı hislerim hala geçerli. Kendimi uzun süre Fenerbahçe'de görüyorum" dedi.
  1. 4.1.2019
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