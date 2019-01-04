Sıradaki rakip Baskonia
THY Avrupa Ligi’nde lider olan sarı-lacivertliler, 16. hafta maçında İspanyol ekibini ağırlayacak. Kanarya kazanırsa üst üste 12. zaferini alacak.
UZUN YILLAR FENERBAHÇE'DEYİM
Fenerbahçe Beko'lu Sırp basketbolcu Guduric, uzun yıllar sarı-lacivert formayı giymek istediğini bildirdi. Ülkesinde yayın yapan 'Sport Klub' sitesine konuşan Guduric, takım olarak iyi oynadıklarını ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon Fenerbahçe ile 10 yıllık sözleşme imzalayabileceğimi söylemiştim, zira kulüpteki insanlar beni çok etkilemişti. Aynı hislerim hala geçerli. Kendimi uzun süre Fenerbahçe'de görüyorum" dedi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Sıradaki rakip Baskonia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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