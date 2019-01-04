Obradovic’ten destek çağrısı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Baskonia maçı öncesi resmi siteye açıklamada bulundu.

Sırp hoca, "Yeni yılda yeni duygularla bu maça çıkacağız. EuroLeague'de hiçbir maçın kolay olmadığını bilerek ikinci yarının ilk mücadelesini oynayacağız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl onlarla Play-off'ta karşılaşmıştık. bu nedenle ne kadar kaliteli bir ekip olduklarını biliyoruz. Taraftarımızdan yine destek bekliyoruz" dedi.