Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları
04 Ocak 2019, Cuma
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'de ikinci yarı hazırlıkları

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları yaparak idmanı tamamladığı aktarıldı.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 4.1.2019 21:33
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