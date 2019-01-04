Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
04 Ocak 2019, Cuma
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ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya vardı

, 'ın transferi konusunda Evkur ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren , Evkur 'un stoperi 'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Sadık'ın transferi için Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi Malatyaspor'a gönderdi.
  1. 4.1.2019 19:56
  2. Güncelleme: 4.1.2019 20:05
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