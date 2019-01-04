"Fenerbahçe için varım!"
37 yaşındaki file bekçisi, “Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, bundan sonra da var olacağım” dedi.
BAŞKANI ÇOK SEVIYORUM
"Artık geçmişi konuşmaya gerek yok. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerek. Kendi adıma yaptığım yanlışlardan, konuşmalardan dolayı kırdığım, üzdüğüm insanlardan özür diliyorum. Başkanımız, benim için çok önemli bir insan. Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Şu an duygularımla konuşuyorum. Sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Kırdığım insanlardan özür diliyorum. F.Bahçe için varım, var oldum, bundan sonra da var olacağım."
KAMP KADROSUNA ALINDI
Volkan'ın özür dilemesinin ardından resmi siteden açıklama yapıldı ve tecrübeli kaleci affedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Volkan Demirel, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, Volkan Demirel'in takımımızın sezonun 2. yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir."
NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekim ayının başında kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel'in kendisine ve başkan vekili Semih Özsoy'a saygısızlık yaptığını, Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.
- 4.1.2019
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
-
Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
"Fenerbahçe için varım!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.