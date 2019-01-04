"Fenerbahçe için varım!"
04 Ocak 2019, Cuma
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" için varım!"

"Fenerbahçe için varım!"

37 yaşındaki file bekçisi, “ başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. için varım, bundan sonra da var olacağım” dedi.

'nin bırakılan deneyimli kalecisi , sarı-lacivertli kulübün başkanı ve başkan vekili 'dan özür diledi. Dereağzı'ndaki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen 37 yaşındaki file bekçisi, "Gündemi meşgul ettiğim için özür diliyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum; gönülden, ruhen, aklen hiçbir Fenerbahçelinin kabullenilebileceği bir şey değil. Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarı taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Duygusal bir insan olduğunu, bundan dolayı da bazı insanları kırdığını aktaran kaptan şu ifadeleri kullandı:

BAŞKANI ÇOK SEVIYORUM
"Artık geçmişi konuşmaya gerek yok. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerek. Kendi adıma yaptığım yanlışlardan, konuşmalardan dolayı kırdığım, üzdüğüm insanlardan özür diliyorum. Başkanımız, benim için çok önemli bir insan. Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Şu an duygularımla konuşuyorum. Sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Kırdığım insanlardan özür diliyorum. F.Bahçe için varım, var oldum, bundan sonra da var olacağım."

KAMP KADROSUNA ALINDI
Volkan'ın özür dilemesinin ardından resmi siteden açıklama yapıldı ve tecrübeli kaleci affedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Volkan Demirel, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, Volkan Demirel'in takımımızın sezonun 2. yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir."

NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekim ayının başında kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel'in kendisine ve başkan vekili Semih Özsoy'a saygısızlık yaptığını, Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.
  1. 4.1.2019
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