Fenerbahçe, Serdar Aziz için resmen devrede...

Tecrübeli stoperin, Galatasaray'dan ayrılacağının dün kesinleşmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, milli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a 'bonservisini al, gel' mesajı verilirken, 28 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını kopardıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.

Ersun Yanal'ın da transferine onay verdiği Serdar Aziz Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.