Bonservisini al gel!
04 Ocak 2019, Cuma
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Bonservisini al gel!

Bonservisini al gel!

’la dün resmen vedalaşan ’e bu mesajı yolladı.

, için resmen devrede...

Tecrübeli stoperin, 'dan ayrılacağının dün kesinleşmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, milli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a 'bonservisini al, gel' mesajı verilirken, 28 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını kopardıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.

'ın da transferine onay verdiği Serdar Aziz Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 4.1.2019
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