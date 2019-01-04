Bonservisini al gel!
Galatasaray’la dün resmen vedalaşan Serdar Aziz’e Fenerbahçe bu mesajı yolladı.
Fenerbahçe, Serdar Aziz için resmen devrede...
Tecrübeli stoperin, Galatasaray'dan ayrılacağının dün kesinleşmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, milli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a 'bonservisini al, gel' mesajı verilirken, 28 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını kopardıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtiliyor.
Ersun Yanal'ın da transferine onay verdiği Serdar Aziz Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 4.1.2019
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
-
Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Bonservisini al gel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.