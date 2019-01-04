Başkanım ne diyorsa o!
04 Ocak 2019, Cuma
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Başkanım ne diyorsa o!

Başkanım ne diyorsa o!

Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, isminin ve ile anılmasıyla ilgili konuştu.

Başarılı stoper, "İki büyük camia benimle ilgileniyor. Benim adıma gurur verici bir şey. Süreci benden önce değerlendirecek bir yönetim, bir başkanımız var. Kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi kararı verecekler. Ben şu an işime odaklandım ve çalışıyorum. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi.
  1. 4.1.2019
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