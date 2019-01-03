Yasin Öztekin bilmecesi!
03 Ocak 2019, Perşembe
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bilmecesi!

Yasin Öztekin bilmecesi!

'de forma giyen eski Galatasaraylı 'e teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı. Teknik heyetin verdiği listesinde Yasin'in olmadığı belirtildi. 'nin tecrübeli oyuncu için 'ye affedilen Aatıf Chahechouhe'yu takas olarak teklif ettiği ileri sürülmüştü. , Göztepe formasıyla 'in ilk yarısında 16 maçta 7 gol, 2 asistle parlak bir performans sergiledi.
  1. 3.1.2019
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