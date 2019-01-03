Sadık onay bekliyor!

Stoper Sadık Çiftpınar'ın transferi için Yeni Malatyaspor'un onayı bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu 26 yaşındaki oyuncunun kampa katılacağını belirterek, "Kadromuzdaki oyuncularımızın teklifler alması ebetteki bizleri gururlandırıyor. Başkanımızın da açıklaması var. Değerini bulan, kulübümüze katkı sağlayacak transferlere her zaman açığız. Sadık Çiftpınar, yaklaşık 5 sezondur kadromuzda olan ve artık bizim öz evladımız gibi sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bilindiği gibi kendisine ciddi teklifler var ve bu teklifleri yönetimimiz değerlendiriyor. Eğer şartlar uygun olursa Sadık transferine izin verilebilir" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Sadık transferini 1-2 gün içinde sonuçlandırıp, Belek kampına dahil etmesi bekleniyor.



EROL BULUT: ÇOK GELİŞTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sadık bizimle birlikte çıkış yaptı, gelişti. Şimdi iyi bir noktaya geldi. Ancak İstanbul takımlarına gittiğinde kendisini daha da geliştirmesi gerek. İstanbul takımları kötü durumda belki ama Anadalo ekipleri de kendilerini geliştirdi.Sağ ayaklı ama sol stoper oynuyor. Sol ayağını her geçen hafta geliştirdi. Bireysel çalışmalar yaptık. Üzerine koyabilir. Sadece savaşan bir oyuncu değil oyun kurmaya yönelik iyi gelişimleri de var" dedi.