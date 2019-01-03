Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor 
03 Ocak 2019, Perşembe
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çalışmalarını sürdürüyor

Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe'de affedilmeyen tek isim çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Toto 'in ilk devresinde istenileni veremeyen Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumları belli olurken, hakkında bir karar çıkmadı. Teknik direktör 'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi. Kadro dışı kalan isimlerden bir tek Ozan Tufan kalırken, hazırlıklarını 'nde sürdürüyor.

Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile 'un transfer listesinde bulunuyor. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda da yapılan teklife sıcak bakan Fenerbahçe, yakın zamanda el sıkışacak gibi görünüyor.

  1. 3.1.2019 12:16
  2. Güncelleme: 3.1.2019 12:57
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