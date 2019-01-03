Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor
Fenerbahçe'de affedilmeyen tek isim Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde istenileni veremeyen Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumları belli olurken, Ozan Tufan hakkında bir karar çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi. Kadro dışı kalan isimlerden bir tek Ozan Tufan kalırken, hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor.
Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un transfer listesinde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda da yapılan teklife sıcak bakan Fenerbahçe, yakın zamanda el sıkışacak gibi görünüyor.
- 3.1.2019 12:16
- Güncelleme: 3.1.2019 12:57
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Toplam 1
Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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Serdar Aziz rötar yaptı
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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İşte Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın alternatifleri
Toplam 2
Yorum
GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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