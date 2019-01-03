Kaset yüzünden gitti!
03 Ocak 2019, Perşembe
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Kaset yüzünden gitti!

Kaset yüzünden gitti!

Fransız futbolcu Rio Mavuba, 'de kariyerini sürdüren yakın arkadaşı 'nın 'kaset şantajı' nedeniyle 'dan ayrıldığını söyledi.

GQ dergisine konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Valbuena ile her zaman çok yakın olmuşumdur. Evlenirken şahidim oydu. onun en büyük hayaliydi. 'da kalsaydı birkaç kulübe yararlı olabilirdi ama gitmesi iyi oldu. Çıkan kaset şantajı yüzünden sıkıntılı günler geçiriyordu. Bence bu yüzden gitmek zorunda hissetti" dedi.
  1. 3.1.2019
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