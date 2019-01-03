Kaptan yeniden gemide!
Fenerbahçe’de Dirar ve Aatıf’ın ardından kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel de affedildi.
Bugün basın önünde özür dileyecek
Volkan Demirel, bugün basın toplantısı ile camiadan da özür dileyecek. Tecrübeli kaleci, twitter hesabından, "Değerli basın mensupları. 3 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 11.00'de Dereağzı Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım" dedi.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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