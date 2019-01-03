Kaptan yeniden gemide!
03 Ocak 2019, Perşembe
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Kaptan yeniden gemide!

Kaptan yeniden gemide!

’de Dirar ve Aatıf’ın ardından kadro dışı bırakılan kaleci de affedildi.

'de 'e de af çıktı... Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe'nun geçtiğimiz hafta affedilmesinin ardından gözler kaptana çevrilmişti. 'ın takımda görmek istediği 37 yaşındaki file bekçisinin tatilde tecrübeli çalıştırıcı ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Volkan'ın bu sabah da başkan 'la görüşüp, özür dileyeceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından Volkan da affedilerek, yeniden A takıma dahil edilecek. Tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli takımın bugün başlayacak 'da yapacağı devre arası hazırlık kampının kadrosunda da yer alacak.

Bugün basın önünde özür dileyecek
Volkan Demirel, bugün basın toplantısı ile camiadan da özür dileyecek. Tecrübeli kaleci, twitter hesabından, "Değerli basın mensupları. 3 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 11.00'de Dereağzı Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım" dedi.
  1. 3.1.2019
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