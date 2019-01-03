İkinci yarı startı verildi
03 Ocak 2019, Perşembe
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İkinci yarı startı verildi

İkinci yarı startı verildi

9 günlük devre arası tatilinin ardından ikinci yarı hazırlıklarına dün başladı.

Samandıra 'nde toplanan sarı-lacivertli futbolcular ilk gün ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. Takım bu sabah laktat testinden geçecek. Sonuçlara göre oyunculara idman programı verilecek.

BELEK KAMPI BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te özel uçakla kamp için Belek'e gidecek. 9 gün boyunca burada çalışacak olan takım, 11 Ocak'ta 'nın AZ Alkmaar takımıyla oynayacağı özel maçın ardından aynı gece 'a dönecek.
  1. 3.1.2019
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