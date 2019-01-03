Fenerbahçe’ye marşlı karşılama
Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.
Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'ye otelde sürpriz bir karşılama yapıldı. Takımın otele girişi sırasında Fenerbahçe marşları çalarken futbolcular bu duruma gülümseyerek karşılık verdi.
- 3.1.2019 18:14
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Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Toplam 2
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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