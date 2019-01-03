Fenerbahçe’ye marşlı karşılama – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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’ye marşlı karşılama

Fenerbahçe’ye marşlı karşılama

, kamp için geldiği 'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.

, kamp için geldiği 'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.

'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'ye otelde sürpriz bir karşılama yapıldı. Takımın otele girişi sırasında Fenerbahçe marşları çalarken futbolcular bu duruma gülümseyerek karşılık verdi.
  1. 3.1.2019 18:14
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