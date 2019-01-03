Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçti

Can Bartu Tesisleri'nde saat 09:00'da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.



Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün Antalya'ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.