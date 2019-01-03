Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçti
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçti

Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçti

'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'de laktat testi yapıldı.

'nde saat 09:00'da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün 'ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

  1. 3.1.2019 14:07
  2. Güncelleme: 3.1.2019 14:09
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