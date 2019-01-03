Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçti
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de laktat testi yapıldı.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 09:00'da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün Antalya'ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
- 3.1.2019 14:07
- Güncelleme: 3.1.2019 14:09
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Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Toplam 1
Yorum
uzman dr volkanın takıma dönmesi hata. volkan olmazsa takım kümede düşmez olursada şampiyonda olamaz zaten .
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Serdar Aziz rötar yaptı
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuğa talip yokmu
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İşte Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın alternatifleri
Toplam 2
Yorum
GSGS FELİPE LUIS MİRANDA VE MARCANO ÇOK TRANSFER OLUR
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