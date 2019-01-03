Fabregas'ı Monaco kapıyor!
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Fabregas'ı kapıyor!

Fabregas'ı Monaco kapıyor!

L’Equipe, F.Bahçe’nin de gündeminde olan ’ın Fransız ekibi ’ya imza atmak üzere olduğunu iddia etti.

'dan kötü haber... L'Equipe gazetesi, 'nin de gündeminde yer alan 'ın ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı.

Fransız ekibinin, Fabregas transferini sonuçlandırmaya çok yakın olduğu ifade edilirken, müzakerelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtiliyor. Monaco'nun teknik direktörü Henry, 2003-07 yılları arasında Fabregas ile 'de birlikte top koşturmuştu. Bu sezon dibe vuran Monaco'yu yeniden şahlandırmayı hedefleyen Henry'nin, Fabregas transferi konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Football İtalia, başkan 'un geçtiğimiz hafta 'da İspanyol orta saha için ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

31 yaşındaki Cesc Fabregas bu sezon Chelsea'de 14 maçta 1 gol, 2 asist üretti.

  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabregas'ı Monaco kapıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN