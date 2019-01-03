Fabregas'ı Monaco kapıyor!
L’Equipe, F.Bahçe’nin de gündeminde olan Cesc Fabregas’ın Fransız ekibi Monaco’ya imza atmak üzere olduğunu iddia etti.
Fransa'dan kötü haber... L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Cesc Fabregas'ın Monaco ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı.
Fransız ekibinin, Fabregas transferini sonuçlandırmaya çok yakın olduğu ifade edilirken, müzakerelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtiliyor. Monaco'nun teknik direktörü Henry, 2003-07 yılları arasında Fabregas ile Arsenal'de birlikte top koşturmuştu. Bu sezon dibe vuran Monaco'yu yeniden şahlandırmayı hedefleyen Henry'nin, Fabregas transferi konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Football İtalia, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Londra'da İspanyol orta saha için Chelsea ile görüştüğü ileri sürülmüştü.
31 yaşındaki Cesc Fabregas bu sezon Chelsea'de 14 maçta 1 gol, 2 asist üretti.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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