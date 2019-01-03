Fransa'dan kötü haber... L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Cesc Fabregas'ın Monaco ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı.



Fransız ekibinin, Fabregas transferini sonuçlandırmaya çok yakın olduğu ifade edilirken, müzakerelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtiliyor. Monaco'nun teknik direktörü Henry, 2003-07 yılları arasında Fabregas ile Arsenal'de birlikte top koşturmuştu. Bu sezon dibe vuran Monaco'yu yeniden şahlandırmayı hedefleyen Henry'nin, Fabregas transferi konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Football İtalia, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Londra'da İspanyol orta saha için Chelsea ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

31 yaşındaki Cesc Fabregas bu sezon Chelsea'de 14 maçta 1 gol, 2 asist üretti.