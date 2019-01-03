Diego'nun yeni adresi belli oldu!
03 Ocak 2019, Perşembe
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Diego'nun yeni adresi belli oldu!

Diego'nun yeni adresi belli oldu!

İki sezon F.Bahçe forması giyen 'ın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin ardından ülkesi 'da 3 yıl Flamengo forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, ABD kulübü Orlando City ile anlaştı. Sambacı'nın MLS takımıyla 3 senelik sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
  1. 3.1.2019
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