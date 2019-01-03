Brugge Nabil’den vazgeçti
03 Ocak 2019, Perşembe
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Brugge Nabil’den vazgeçti

Brugge Nabil’den vazgeçti

Brugge'un Nabil Dirar'ın transferinden vazgeçtiği bildirildi.

ekibinin, Faslı oyuncunun mevkisi olan sağ beke takım içinden çözüm bulacağı ve transferdeki enerjisini başka alanlara kaydıracağı ifade edildi. Yanal da Dirar'dan yararlanmak istiyordu.
  1. 3.1.2019
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