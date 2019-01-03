Aatıf ve Dirar döndü!
Geçen hafta affedilen iki futbolcu yaklaşık 3.5 ay sonra yeniden takımla çalıştı. İkili antrenmanda hırslı göründü.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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