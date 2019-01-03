Aatıf ve Dirar döndü!
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Aatıf ve Dirar döndü!

Aatıf ve Dirar döndü!

Geçen hafta affedilen iki futbolcu yaklaşık 3.5 ay sonra yeniden takımla çalıştı. İkili antrenmanda hırslı göründü.

Affedilen Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da dünkü antrenmanda yer aldı. İki oyuncu yaklaşık 3.5 ay aradan sonra tekrar takımla çalışırken, hırslı oldukları gözlendi. Teknik direktör iki oyuncuyla antrenmandan önce bir görüşme yaparak geçmişi unutmalarını isterken, yeni dönemde kendilerinden çok şey beklediğini anlattı. Haklarında transfer ve takas iddiaları da bulunan Aatıf Chahechouhe ile Dirar'ın kalmaları halinde ikinci yarıda takıma önemli güç katması bekleniyor.
  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aatıf ve Dirar döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN