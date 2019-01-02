Yine omuz omuza

Fenerbahçe, sosyal medyada yayınladığı bir video ile yeni yılı tebrik etti.

Taraftar görüntüleri ve farklı branşlarda sarı-lacivertli sporcuların yer aldığı video paylaşıldı ve "Her zaman olduğu gibi, bu yıl da omuz omuza! Hoş geldin 2019!" notu düşüldü.