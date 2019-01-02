Yine omuz omuza
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Yine omuz omuza

Yine omuz omuza

, sosyal medyada yayınladığı bir video ile yeni yılı tebrik etti.

Taraftar görüntüleri ve farklı branşlarda sarı-lacivertli sporcuların yer aldığı video paylaşıldı ve "Her zaman olduğu gibi, bu yıl da omuz omuza! Hoş geldin 2019!" notu düşüldü.
  1. 2.1.2019
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