Diego Reyes Acapulco’da

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Acapulco'da eski Galatasaraylı Giovanni Dos Santos ile birlikte jetski'ye binen 26 yaşındaki oyuncunun durumu belirsiz. Meksika'nın Cruz Azul takımıyla dirsek temasında. Kanarya da bonservisinde kolaylık yapmaya hazır.



Frey kankası Burki ile girdi

Sarı-lacivertli takımın İsviçreli forveti Michael Frey, 2019 yılına yakın arkadaşı Roman Burki ile girdi. Borussia Dortmund'un başarılı file bekçisi ile yeni yılı karşılayan İsviçreli yıldız "Yeni yılda hedefimiz Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşımak. Yeni teknik direktörümüz ile başbaşa vererek bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.



Gençler 3'te 2 yaptılar

Kanarya'nın altyapı takımları Ümraniyespor ile 3 karşılaşma yaptı. U-14 takımı, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. U-15 takımı ise Erkan Arda ve Umut Yaşar'ın golleriyle rakibini 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. U-16 Takımı ise Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Bora Çuha kaydetti.



İlk resmi maç Ümraniye ile

Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'na çıkacak. Sarı-lacivertliler, 15, 16 veya 17 Ocak tarihlerinde Ümraniyespor ile deplasmandaki maçta tur için avantaj yakalamaya çalışacak. Hafta sonu da lig başlayacak.