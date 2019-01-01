Takım yarın toplanıyor
Devre arası tatilini bugün sona eriyor. Sarı lacivertli oyuncular, yarın Samandıra'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacak.
Devre arası tatilini bugün sona eriyor. Sarı lacivertli oyuncular, yarın Samandıra'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacak. İlk antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan takım, 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya Belek'e hareket edecek. Ersun Yanal 9 gün sürecek kampta zorlu ikinci yarı için takıma yükleme yapacak.
AZ ALKMAAR İLE OYNAYACAK
İkinci yarıya farklı bir kimlikle girmeyi hedefleyen Kanarya, ilk sınavını AZ Alkmaar karşısında verecek. 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki yeni kadro ve sistemi deneme fırsatı bulacak. Fenerbahçe bu maçın ardından Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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