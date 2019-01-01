Takım yarın toplanıyor – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Takım yarın toplanıyor

Takım yarın toplanıyor

Devre arası tatilini bugün sona eriyor. lacivertli oyuncular, yarın Samandıra'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacak.

Devre arası tatilini bugün sona eriyor. lacivertli oyuncular, yarın Samandıra'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacak. İlk antrenmanı 'nde gerçekleştirecek olan takım, 3 Ocak Perşembe günü kamp için Belek'e hareket edecek. 9 gün sürecek kampta zorlu ikinci yarı için takıma yükleme yapacak.

AZ ALKMAAR İLE OYNAYACAK
İkinci yarıya farklı bir kimlikle girmeyi hedefleyen Kanarya, ilk sınavını karşısında verecek. 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki yeni kadro ve sistemi deneme fırsatı bulacak. bu maçın ardından Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayıp, 'a dönecek.

  1. 1.1.2019
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