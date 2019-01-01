Takım yarın toplanıyor

Devre arası tatilini bugün sona eriyor. Sarı lacivertli oyuncular, yarın Samandıra'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacak. İlk antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan takım, 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya Belek'e hareket edecek. Ersun Yanal 9 gün sürecek kampta zorlu ikinci yarı için takıma yükleme yapacak.



AZ ALKMAAR İLE OYNAYACAK

İkinci yarıya farklı bir kimlikle girmeyi hedefleyen Kanarya, ilk sınavını AZ Alkmaar karşısında verecek. 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki yeni kadro ve sistemi deneme fırsatı bulacak. Fenerbahçe bu maçın ardından Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.