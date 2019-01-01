Sayfayı çeviriyoruz – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Euroleague ve 'nde 2018'i zirvede tamamlayan 'da koç , takımına teşekkür etti.

Euroleague ve 'nde 2018'i zirvede tamamlayan 'da koç , takımına teşekkür etti. Sırp başantrenör, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Oyuncularımı 2018 yılında yaptıkları her şey için tebrik ediyorum. çeviriyoruz. Önümüzdeki hafta Baskonia maçı var ve maç maç ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 1.1.2019
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