THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketol Ligi'nde 2018'i zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic, takımına teşekkür etti. Sırp başantrenör, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Oyuncularımı 2018 yılında yaptıkları her şey için tebrik ediyorum. Sayfayı çeviriyoruz. Önümüzdeki hafta Baskonia maçı var ve maç maç ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.