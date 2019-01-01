Sadık için resmi teklif – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sadık için resmi teklif

Sadık için resmi teklif

Başkanı , için 'nin resmi teklifinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Başkanı , için 'nin resmi teklifinin kendilerine ulaştığını söyledi. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki stoper için takasın da yer aldığı bir formül sunduğu belirtiliyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Sadık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

  1. 1.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sadık için resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN