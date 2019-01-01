Sadık için resmi teklif

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'nin resmi teklifinin kendilerine ulaştığını söyledi. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki stoper için takasın da yer aldığı bir formül sunduğu belirtiliyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Sadık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.