Havuzda Fener alayı!

İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Türkiye Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi. Fenerbahçe turnuvayı 3 altın, 5 gümüş ve 3 de bronz madalya ile kapattı. Sarı-lacivertliler, 4 kategorinin üçünde şampiyonluğa ulaşarak şov yaptılar.