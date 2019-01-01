Havuzda Fener alayı!
İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Türkiye Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Türkiye Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi. Fenerbahçe turnuvayı 3 altın, 5 gümüş ve 3 de bronz madalya ile kapattı. Sarı-lacivertliler, 4 kategorinin üçünde şampiyonluğa ulaşarak şov yaptılar.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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