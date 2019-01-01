Havuzda Fener alayı! – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Havuzda Fener alayı!

Havuzda Fener alayı!

İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Türkiye Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen ve 5 gün süren Türkiye Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi. turnuvayı 3 altın, 5 gümüş ve 3 de bronz madalya ile kapattı. Sarı-lacivertliler, 4 kategorinin üçünde şampiyonluğa ulaşarak şov yaptılar.

  1. 1.1.2019
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