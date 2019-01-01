‘Habibi’ Volkan Demirel

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı olan Volkan Demirel, eşi ve kızlarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Keyifli günler geçiren Demirel ailesi gezip, bol bol fotoğraf çekti. Zeynep Demirel, eşi Volkan'ın fotoğrafını 'Habibi' yazarak paylaştı. Bu arada tecrübeli eldivenin kaldığı otelin çalışanları ona bir sürpriz hazırladı. Plajın kumlarına "Hoşgeldin kaptan Volkan" yazdılar.