‘Habibi’ Volkan Demirel – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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‘Habibi’

‘Habibi’ Volkan Demirel

Sarı-lacivertli takımda olan , eşi ve kızlarıyla birlikte Dubai'ye gitti.

Sarı-lacivertli takımda olan , eşi ve kızlarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Keyifli günler geçiren Demirel ailesi gezip, bol bol fotoğraf çekti. , eşi Volkan'ın fotoğrafını 'Habibi' yazarak paylaştı. Bu arada tecrübeli eldivenin kaldığı otelin çalışanları ona bir sürpriz hazırladı. Plajın kumlarına "Hoşgeldin kaptan Volkan" yazdılar.

  1. 1.1.2019
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