Gözler Skov’da – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Gözler Skov’da

Gözler Skov’da

'nın takımında bu sezon fırtına gibi esen için ısrar sürüyor.

Fenerbahçe'de 'nın takımında bu sezon fırtına gibi esen için ısrar sürüyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübünün tavrı belirleyici olacak. Kopenhag'ın uygun bir bonservis bedeli çıkarması halinde, Skov için düğmeye basılacak.

Skov bu sezon 20 gol, 4 asistle oynuyor.

  1. 1.1.2019
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