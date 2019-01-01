Gözler Skov’da

Fenerbahçe'de Danimarka'nın Kopenhag takımında bu sezon fırtına gibi esen Robert Skov için ısrar sürüyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübünün tavrı belirleyici olacak. Kopenhag'ın uygun bir bonservis bedeli çıkarması halinde, Skov için düğmeye basılacak.



Skov bu sezon 20 gol, 4 asistle oynuyor.



