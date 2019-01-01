Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
01 Ocak 2019, Salı
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, hazırlıklarına yarın başlayacak

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.

Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.

Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.

  1. 1.1.2019 13:11
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