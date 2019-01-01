Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.
Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.
- 1.1.2019 13:11
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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