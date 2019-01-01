Comolli’den rapor gelecek

Tartışılan isim sportif direktör Damien Comolli, transfere kilitlendi. Fransız idarecinin, listelerinde yer alan oyuncularla ilgili bazen telefonla, bazen de yüzyüze görüşmeler yaptığı ve raporunu bu hafta sonuna kadar yönetime sunacağı konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un en az iki yıldız futbolcuyu kadroya katma konusunda kararlı olduğu belirtildi.