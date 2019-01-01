Comolli’den rapor gelecek – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Comolli’den rapor gelecek

Comolli’den rapor gelecek

Tartışılan isim sportif direktör , transfere kilitlendi.

Tartışılan isim sportif direktör , transfere kilitlendi. Fransız idarecinin, listelerinde yer alan oyuncularla ilgili bazen telefonla, bazen de yüzyüze görüşmeler yaptığı ve raporunu bu hafta sonuna kadar yönetime sunacağı konuşuluyor. Başkan 'un en az iki yıldız futbolcuyu kadroya katma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

  1. 1.1.2019
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