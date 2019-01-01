Aatıf ve Dirar görüşmeye!

Kadro dışı kararları kaldırılan Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, Antalya kampını bekliyor. Ersun Yanal iki oyuncu ile bir görüşme yaparak, geçmişi unutmalarını isteyecek. Tecrübeli çalıştırıcının, iki isimden umutlu olduğu ve form durumlarına göre ilk onbirde değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Aatıf ile Dirar'ın dönüşü kanatlarda alternatifleri de artıracak.