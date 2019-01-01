Aatıf ve Dirar görüşmeye! – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Aatıf ve Dirar görüşmeye!

Aatıf ve Dirar görüşmeye!

kararları kaldırılan Aatıf Chahechouhe ile , kampını bekliyor.

kararları kaldırılan Aatıf Chahechouhe ile , kampını bekliyor. iki oyuncu ile bir görüşme yaparak, geçmişi unutmalarını isteyecek. Tecrübeli çalıştırıcının, iki isimden umutlu olduğu ve form durumlarına göre ilk onbirde değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Aatıf ile Dirar'ın dönüşü kanatlarda alternatifleri de artıracak.

  1. 1.1.2019
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