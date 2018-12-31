Yeniden Visca
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Yeniden Visca

Yeniden Visca

, Boşnak dinamoyu takımda görmek istiyor.

Medipol 'li Edin Visca yeniden gündemde... , 'deki en iyi kanat oyuncuları arasında yer alan Boşnak futbolcunun transferi halinde takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Ancak şampiyonluğa giden Başakşehir'in Visca'yı kolay kolay bırakmayacağı belirtiliyor. 28 yaşındaki yıldız, ligin ilk yarısında 6 gol, 7 asistle yine döktürdü. 2020'ye kadar kontratı olan Visca için yine de bir teklif daha yapılacağı konuşuluyor.
  1. 31.12.2018
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