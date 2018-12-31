Yönetimin, tecrübeli kalecide yumuşama gösterdiği ve Volkan'ın özür dilemesi durumunda yeniden A takıma alacağı vurgulandı. Volkan'ın bu durumunda Dereağzı'ndaki antrenmanlarda iyi çalışmalar yapmasının etkili olduğu kaydedildi.

Volkan, özür dilerse 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampta takım ile birlikte olacak.