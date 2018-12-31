Volkan Demirel'e gün doğdu!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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'e gün doğdu!

Volkan Demirel'e gün doğdu!

'de Aatıf ve Dirar'dan sonra kaptan 'e af şansı doğdu.

Yönetimin, tecrübeli kalecide yumuşama gösterdiği ve Volkan'ın özür dilemesi durumunda yeniden A takıma alacağı vurgulandı. Volkan'ın bu durumunda Dereağzı'ndaki antrenmanlarda iyi çalışmalar yapmasının etkili olduğu kaydedildi.

Volkan, özür dilerse 3 Ocak'ta 'da başlayacak kampta takım ile birlikte olacak.

  1. 31.12.2018
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