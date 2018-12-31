Mesut değil!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Mesut değil!

Mesut değil!

'de son oynanan maçının kadrosuna alınmayan , ayrılık arefesinde.

Teknik direktör Unai Emery ile arasında soğuk rüzgarlar esen yıldız oyuncu için İngiliz basını, 'nin de devrede olduğunu yazdı. Yönetim, bonservisi yüksek olan Mesut için opsiyonlu kiralama seçeneğinin üzerinde duruyor. 'in ise 2021'de mukavelesi bitecek 30 yaşındaki yıldızı bonservisi ile göndermek istediği bildirildi.
  1. 31.12.2018
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