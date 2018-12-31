Luigi: Özel bir andı – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: bir andı

Luigi: Özel bir andı
Beko'nun başarılı ismi Datome, karşısında 'ı hatırlatan basketi ile ilgili konuştu: "Aslında Jordan'ınkine bakarsak pozisyon 1 metre daha alçak. Benim için bir andı"
  1. 31.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luigi: Özel bir andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN