Hayat sana güzel Kameni!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Hayat sana güzel Kameni!

Hayat sana güzel Kameni!

Bu sezon hiçbir maçta oynamayan , yıllık 2.1 milyon euro ile takımın en çok kazanan kalecisi durumunda.

Sarı-Lacivertli takımda hayatından en fazla memnun olan isimlerin başında kaleci Kameni geliyor. Berke ve Harun'un gelmesinden sonra iyice yedek durumuna düşen 34 yaşındaki file bekçisi buna rağmen takımın en çok kazanan kalecisi durumunda. Yılda 2.1 milyon euro'yu cebe koyan Kamerunlu eldiven, Volkan'ın sezon başındaki TL üzerinden sözleşme yapmasıyla bu unvanı ele geçirdi. ile bir yıllık daha sözleşmesi olan , bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.
  1. 31.12.2018
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