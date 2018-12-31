Diabate iddiası!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Diabate iddiası!

Diabate iddiası!

L'equipe, 'nin Leicester City'den Fousseni Diabate'yi transfer etmek istediğini ileri sürdü.

23 yaşındaki sol kanat bu sezon 'de 1 maça çıkabilirken, rezerv takımında 6 maçta 1 gol attı. Geçen sezon Fransız temsilcisi Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester'a gelen Malili oyuncu, forvette de görev yapabiliyor.
  1. 31.12.2018
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