City ve Leeds takipte!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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City ve Leeds takipte!

City ve Leeds takipte!

’nin gündemindeki ’a Ada’dan talipliler çıktı. M.City ve Leeds, İspanyol yıldızın peşinde.

Başkan 'un transferi için 'ya gittiği Cecs Fabregas'a 'den de talipler var. ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol yıldızı; F.Bahçe, Monaco ve Milan'dan sonra ve Leeds United da takibe aldı. Daily Express gazetesi, Fabregas ile flörtte olan M.City'nin, satın alma op siyonlu kiralama formülünü düşündüğünü yazdı. Marco Bielsa'nın takımı Leeds de Fabregas için seferber oldu. Chelsa'nin hocası Sarri ise, Cecs'in sakat olduğunu açıkladı.
  1. 31.12.2018
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