Benzia elde kaldı!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Benzia elde kaldı!

Benzia elde kaldı!

geri almayı kabul etmedi. heyet mecburen kazanıp, yararlanmaya çalışacak.

Yassine Benzia ikinci yarıda da 'de oynayacak. Yönetim, ligin ilk devresinde ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli futbolcuyu, 'e geri göndermek istedi ancak kabul edilmedi. Lille'de sezon başında 2 maça çıktığı için başka takıma gitmesi de mümkün olmayan yıldız (!) devre arası kampına katılacak. heyet, sezon sonuna kadar kiralanan Benzia'nın performansını yükseltip elden gelince yararlanmaya çalışacak.
  1. 31.12.2018
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