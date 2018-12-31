Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni yılda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını diledi.
Fenerbahçe adına yeni başlangıçların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ali Koç, şunları kaydetti:
"Fenerbahçemiz adına yeni başlangıçların yaşandığı bir yılı geride bırakıp 2019'a merhaba derken büyük Fenerbahçe ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız yeni yılda, kulüp olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak en önemli hedeflerimizden biri olacak."
- 31.12.2018 22:40
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Ali Koç'tan yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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