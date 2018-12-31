Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni yılda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını diledi.

Fenerbahçe adına yeni başlangıçların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçemiz adına yeni başlangıçların yaşandığı bir yılı geride bırakıp 2019'a merhaba derken büyük Fenerbahçe ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız yeni yılda, kulüp olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak en önemli hedeflerimizden biri olacak."