Slimani fesih istedi!
30 Aralık 2018, Pazar
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'de Islam fesih istedi!

Fenerbahçe'de Islam Slimani fesih istedi!

'nin suskun golcüsü İslam 'den yönetimi rahatlatacak karar.

Lübnanlı gazeteci Mootaz 'den şok iddia... Chedade, resmi Twitter hesabından 'nin, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiğini duyurdu. Chehade, golcü oyuncuyla 'ın büyük kulüplerinin ilgilendiğini de kaydetti.
  1. 30.12.2018
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