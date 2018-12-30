"Sadık için gurur verici"
30 Aralık 2018, Pazar
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Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan: "Sadık için gurur verici"

Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan: "Sadık için gurur verici"

'nin talip olduğu Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan açıklama yaptı. Menajeri Maldan, “Son karar ’nın” dedi.

'nin talip olduğu Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan açıklama yaptı. Maldan, "Sadık, 'un sözleşmeli futbolcusu. İlk yarı Sadık adına güzel geçti. Adil Gevrek, Fenerbahçe ve 'ın Sadık için teklif yaptıklarını açıkladı. İki büyük kulübümüzün Sadık'ı istemesi gurur verici. Yeni Malatyaspor, gerekli açıklamayı yapacaktır. Önce kulübün ikna olması gerek. Gelişmeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sadık transferinde Beşiktaş'a göre bir adım önde olduğu belirtildi.

  1. 30.12.2018
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