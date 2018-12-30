Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan: "Sadık için gurur verici"
Fenerbahçe'nin talip olduğu Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan açıklama yaptı. Menajeri Maldan, “Son karar Malatya’nın” dedi.
Fenerbahçe'nin talip olduğu Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan açıklama yaptı. Maldan, "Sadık, Yeni Malatyaspor'un sözleşmeli futbolcusu. İlk yarı Sadık adına güzel geçti. Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık için teklif yaptıklarını açıkladı. İki büyük kulübümüzün Sadık'ı istemesi gurur verici. Yeni Malatyaspor, gerekli açıklamayı yapacaktır. Önce kulübün ikna olması gerek. Gelişmeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Sadık transferinde Beşiktaş'a göre bir adım önde olduğu belirtildi.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan: "Sadık için gurur verici" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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