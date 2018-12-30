Fenerbahçe'nin talip olduğu Sadık Çiftpınar'ın temsilcisi Tuncay Maldan açıklama yaptı. Maldan, "Sadık, Yeni Malatyaspor'un sözleşmeli futbolcusu. İlk yarı Sadık adına güzel geçti. Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık için teklif yaptıklarını açıkladı. İki büyük kulübümüzün Sadık'ı istemesi gurur verici. Yeni Malatyaspor, gerekli açıklamayı yapacaktır. Önce kulübün ikna olması gerek. Gelişmeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sadık transferinde Beşiktaş'a göre bir adım önde olduğu belirtildi.