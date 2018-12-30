Mahkum ettiler
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı tamamlanırken son maçta Real Madrid'i 65-63 yenen Fenerbahçe Beko, devreyi lider tamamlayıp yerini sağlamlaştırdı.
11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım için İspanyol basınında da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Marca gazetesi, "Real maç boyunca akıntıya karşı kürek çekti" yazarken, "Zeljko'nun öğrencileri Beyazlar'ı mahkum etti" yorumu yapıldı.
10 numara Kanarya
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Fenerbahçe, konuğu Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Mersin BBBodrum: 101-37, İzmit-Çukurova: 65-87. BUGÜN: 14.00 Beşiktaş-Ormanspor, 15.00 Canik-Adana, 16.30 Hatay BB-İstanbul Üniversitesi.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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