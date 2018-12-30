Mahkum ettiler

11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım için İspanyol basınında da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Marca gazetesi, "Real maç boyunca akıntıya karşı kürek çekti" yazarken, "Zeljko'nun öğrencileri Beyazlar'ı mahkum etti" yorumu yapıldı.

10 numara Kanarya

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Fenerbahçe, konuğu Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Mersin BBBodrum: 101-37, İzmit-Çukurova: 65-87. BUGÜN: 14.00 Beşiktaş-Ormanspor, 15.00 Canik-Adana, 16.30 Hatay BB-İstanbul Üniversitesi.