Mahkum ettiler
30 Aralık 2018, Pazar
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Mahkum ettiler

Mahkum ettiler

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı tamamlanırken son maçta 'i 65-63 yenen Beko, devreyi lider tamamlayıp yerini sağlamlaştırdı.

11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım için İspanyol basınında da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Marca gazetesi, "Real maç boyunca akıntıya karşı kürek çekti" yazarken, "Zeljko'nun öğrencileri Beyazlar'ı mahkum etti" yorumu yapıldı.

10 numara Kanarya
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında , konuğu Basketbol'u 89-63 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Mersin BBBodrum: 101-37, İzmit-Çukurova: 65-87. BUGÜN: 14.00 Beşiktaş-Ormanspor, 15.00 Canik-Adana, 16.30 Hatay BB-İstanbul Üniversitesi.

  1. 30.12.2018
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