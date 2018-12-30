Fenerbahçe'de kısmi af!
30 Aralık 2018, Pazar
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'de kısmi af!

Fenerbahçe'de kısmi af!

'de beklenen gelişme. 'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından affedilecekleri konuşulan kadro dışındaki oyuncularla ilgili ilk hamle dün geldi. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bir süre önce bırakılan Aatif ve Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, yönetim tarafından tekrar değerlendirilmiştir. İki oyuncumuz da 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayıp, 3 Ocak'ta 'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir" denildi.

DİĞERLERİ BEKLEMEDE
Kadro dışında olan diğer oyuncular ve hakkında ise henüz bir karar alınmadı. İki oyuncunun durumlarının da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın adı Beşiktaşlı ile takasta geçmişti. Genç oyuncuyu, Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor da istiyor. 37 yaşındaki kaleci Volkan Demirel'in ise affedilmemesi halinde Amerika'ya gideceği iddia ediliyor. İki oyuncu, takımdan ayrı olarak Dereağzı'nda çalışmalarına devam ediyor.

3 AY SONRA DÖNECEKLER
Aatıf ile Dirar, 'in 7. haftasındaki deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından kadro dışı bırakıldı. Başkan , iki oyuncu için, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı" açıklamasını yapmıştı. Aatıf bu sezon 4 maçta, Nabil ise 3 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.
  1. 30.12.2018
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