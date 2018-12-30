Fenerbahçe'de kısmi af!
Fenerbahçe'de beklenen gelişme. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından affedilecekleri konuşulan kadro dışındaki oyuncularla ilgili ilk hamle dün geldi. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.
DİĞERLERİ BEKLEMEDE
Kadro dışında olan diğer oyuncular Volkan Demirel ve Ozan Tufan hakkında ise henüz bir karar alınmadı. İki oyuncunun durumlarının da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın adı Beşiktaşlı Tolgay Arslan ile takasta geçmişti. Genç oyuncuyu, Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor da istiyor. 37 yaşındaki kaleci Volkan Demirel'in ise affedilmemesi halinde Amerika'ya gideceği iddia ediliyor. İki oyuncu, takımdan ayrı olarak Dereağzı'nda çalışmalarına devam ediyor.
3 AY SONRA DÖNECEKLER
Aatıf ile Dirar, Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından kadro dışı bırakıldı. Başkan Ali Koç, iki oyuncu için, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı" açıklamasını yapmıştı. Aatıf bu sezon 4 maçta, Nabil ise 3 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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