Fabregas kalmalı!

Chelsea'nin teknik patronu Sarri sözleşmesini feshedeceği belirtilen Cesc Fabregas için, "Fabregas'ın takımda kalmasını istiyorum. O olmadan o bölgede sorun yaşayabiliriz. Ancak kulübün Cesc hakkında vereceği son kararı bilmiyorum" dedi.

Fabregas, Fenerbahçe'nin de listesinde.