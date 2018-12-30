Fabregas kalmalı!
Sarri, yıldız futbolcusu Cesc Fabregas için kararını verdi.
Chelsea'nin teknik patronu Sarri sözleşmesini feshedeceği belirtilen Cesc Fabregas için, "Fabregas'ın takımda kalmasını istiyorum. O olmadan o bölgede sorun yaşayabiliriz. Ancak kulübün Cesc hakkında vereceği son kararı bilmiyorum" dedi.
Fabregas, Fenerbahçe'nin de listesinde.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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