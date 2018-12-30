Fabregas kalmalı!
30 Aralık 2018, Pazar
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Fabregas kalmalı!

Fabregas kalmalı!

Sarri, yıldız futbolcusu için kararını verdi.

'nin teknik patronu Sarri sözleşmesini feshedeceği belirtilen için, "Fabregas'ın takımda kalmasını istiyorum. O olmadan o bölgede sorun yaşayabiliriz. Ancak kulübün Cesc hakkında vereceği son kararı bilmiyorum" dedi.

Fabregas, 'nin de listesinde.

  1. 30.12.2018
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