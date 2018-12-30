Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e onay!
30 Aralık 2018, Pazar
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'dan 'e onay!

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e onay!

çalışmalarını sürdüren 'de, 'ın yollarını ayırmak istediği ismi gündemde.

Sarı-Kırmızılılar'da 'in olumsuz raporu doğrultusunda ile yolların ayrılması bekleniyor.

tarafından satış listesine koyulan Serdar Aziz için 'ın olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Milli stoper ve menajeri ile temas kurarak durumu hakkında bilgi alan yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

  1. 30.12.2018
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