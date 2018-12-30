Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in olumsuz raporu doğrultusunda Serdar Aziz ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray tarafından satış listesine koyulan Serdar Aziz için Ersun Yanal'ın olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Milli stoper ve menajeri ile temas kurarak durumu hakkında bilgi alan yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.