Dimitrios Pelkas kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 10 numara için Yunan temsilcisi PAOK'un yıldız ismi Dimitrios Pelkas'ı düşünüyor... Peki, Dimitrios Pelkas kimdir? Transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar merak Fenerbahçe’den gelecek transfer haberlerini bekliyor. İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemindeki Dimitrios Pelkas'a dair bilgiler...
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya yapacağı transferleri belirlemeye başladı. Fenerbahçe transfer listesinde yer alan Dimitrios Pelkas 10 numara pozisyonu için düşünülüyor... Yönetim, Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'la anlaşma yolunda önemli mesafe kat etti.
DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?
Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. 1.75 boyundaki Pelkas 10 numara pozisyonda forma giyiyor. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
PAOK alt yapısında yetişen Pelkas, 2012-2013 yılında ilk kez A Takım forması giymeye başladı. Pelkas bir sezon sonra Apollon Kalamarias takımına kiralandı. Burada 17 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunu ise Portekiz temsilcilerinden Vitoria Setubal'de kiralık olarak geçiren Pelkas, daha sonra 2015-2016 sezonunda yeniden PAOK'a döndü. Başarılı 10 numara, o sezon 49 maçta forma giyerken 9 gol atarak dikkatleri üzerinde topladı.
İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Pelkas 2016-2017 yılında 26 maçta 7 gol, 2017-2018 sezonunda 37 maçta 12 gol ve bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol atmayı başardı.
12 kez Yunanistan Milli Takım forması da giyen Dimitris Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...
- 30.12.2018 15:30
- Güncelleme: 30.12.2018 15:38
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Dimitrios Pelkas kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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