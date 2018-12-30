Dimitrios Pelkas kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri... 
30 Aralık 2018, Pazar
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Dimitrios Pelkas kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri...

çalışmalarını sürdüren için Yunan temsilcisi 'un yıldız ismi 'ı düşünüyor... Peki, ? Transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar merak Fenerbahçe’den gelecek transfer haberlerini bekliyor. İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemindeki Dimitrios Pelkas'a dair bilgiler...

Ara için çalışmalarını sürdüren 'de orta sahaya yapacağı transferleri belirlemeye başladı. Fenerbahçe transfer listesinde yer alan pozisyonu için düşünülüyor... Yönetim, Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'la anlaşma yolunda önemli mesafe kat etti.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?
Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde 'da dünyaya geldi. 1.75 boyundaki Pelkas 10 numara pozisyonda forma giyiyor. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

alt yapısında yetişen Pelkas, 2012-2013 yılında ilk kez A Takım forması giymeye başladı. Pelkas bir sezon sonra Apollon Kalamarias takımına kiralandı. Burada 17 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunu ise Portekiz temsilcilerinden Vitoria Setubal'de kiralık olarak geçiren Pelkas, daha sonra 2015-2016 sezonunda yeniden PAOK'a döndü. Başarılı 10 numara, o sezon 49 maçta forma giyerken 9 gol atarak dikkatleri üzerinde topladı.

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Pelkas 2016-2017 yılında 26 maçta 7 gol, 2017-2018 sezonunda 37 maçta 12 gol ve bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol atmayı başardı.

12 kez Yunanistan Milli Takım forması da giyen Dimitris Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...

  1. 30.12.2018 15:30
  2. Güncelleme: 30.12.2018 15:38
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