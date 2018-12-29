Sadık'ın karnesi pekiyi!
Yeni Malatya’dan resmen istenen stoper, Süper Lig’in en iyisi.
Resmi teklif yapılan Yeni Malatyaspor'lu Sadık Çiftpınar'ın istatistikleri göz kamaştırıcı...
25 yaşındaki stoper, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en fazla uzaklaştırma (121) yapan oyuncu oldu. Sadık, girdiği 125 ikili mücadelenin 90'ını kazanırken yakaladığı yüzde 72'lik oranla bu kategoride de en başarılı stoper konumunda. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor ile son bir görüşme yaparak Sadık Çiftpınar'ın transferine noktayı koyması bekleniyor.
KAMPA YETİŞSİN
Ersun Yanal, Sadık'ın Antalya kampına yetiştirilmesini istedi. Genç oyuncuya çok güvenen tecrübeli hocanın 2. yarıda defansta banko oynatmayı planladığı belirtildi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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