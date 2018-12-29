'Kaboul' ederim!
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'' ederim!

'Kaboul' ederim!

Watford ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Younes 'un Damien 'ye, "İsterseniz 'ye gelirim" mesajı gönderdiği belirtildi.

32 yaşındaki Fransız stoper, 'nin keşfi olarak biliniyor. Tottenham, Portsmouth ve Sunderland kariyeri olan 1.92'lik için tek endişe geçirdiği sakatlıklar. Watfordlular , "O takımda mıydı?" diye dalga geçti.

  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Kaboul' ederim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN