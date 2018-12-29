Fenerbahçe 'Real'itesi!
THY Avrupa Ligi lideri, Real Madrid’i son çeyrekte 6 sayı geriden gelip yenerek zirvedeki yerini korudu. 15’te 14 yapan Kanarya’da, Datome 17 sayı ile etkili oldu.
'Çok iyi reaksiyondu'
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son dakikalarda hem hücumda hem de savunmada doğru oynadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Real Madrid maçları her zaman özeldir. Savunmaya ilk çeyrekte iyi başladık. Hücum açısından yeterli öz güvenle oynamadık. Son iki dakikada çok iyi reaksiyon gösterdik.
'Avantajı kaçırdık'
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi. Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. Son kısımda avantajı kullanamadık" diye konuştu.
Tam destek!
Fenerbahçeli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran sarılacivertliler, maç boyu takımına destek vererek galibiyeti getirdi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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