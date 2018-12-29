Fenerbahçe 'Real'itesi!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'Real'itesi!

Fenerbahçe 'Real'itesi!

THY lideri, ’i son çeyrekte 6 sayı geriden gelip yenerek zirvedeki yerini korudu. 15’te 14 yapan Kanarya’da, Datome 17 sayı ile etkili oldu.

, potada önüne geleni deviriyor... THY 'ndeki 15. hafta mücadelesinde 'i ağırlayan sarılacivetliler, 6 sayı geriye düştüğü son çeyrekte maçı çevirip, zirvede kalmayı başardı: 65-63. Euroleague'de 15'te 14 yapan ve tek yenilgisini 'ten alan Kanarya, ilk çeyreği 22-12 önde geçmesine rağmen devrede eşitlik vardı: 32-32. İkinci yarıda Ayon ile pota altında etkili olan Real Madrid karşısında bir araya geriye düşen F.Bahçe, seyircisinin de desteğini alarak final periyoduna 48-44 galip girdi. Son çeyrekte 7-0'lık bir seri yakalayan Real, bitime 3 dakika kala 6 sayı farkla öne geçti. Son bölümde Guduric, Vesely ve Datome ile etkili olan F.Bahçe karşılaşmayı 65-63 kazandı.

'Çok iyi reaksiyondu'
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü , son dakikalarda hem hücumda hem de savunmada doğru oynadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Real Madrid maçları her zaman özeldir. Savunmaya ilk çeyrekte iyi başladık. Hücum açısından yeterli öz güvenle oynamadık. Son iki dakikada çok iyi reaksiyon gösterdik.

'Avantajı kaçırdık'
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi. Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. Son kısımda avantajı kullanamadık" diye konuştu.

Tam destek!
Fenerbahçeli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran sarılacivertliler, maç boyu takımına destek vererek galibiyeti getirdi.
  1. 29.12.2018
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