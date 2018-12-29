Ersun Yanal acımayacak!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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acımayacak!

Ersun Yanal acımayacak!

Futbolcular, kampında teste sokulup, eksikleri tespit edilecek. Tatil programına uymayanlar ekstra çalışacak.

'de futbolcuları tatil dönüşü zorlu bir dönem bekliyor. 3 Ocak'ta başlayacak kampında, oyuncuların deyim yerindeyse pestilini çıkaracak. İkinci yarıda tüm maçları kazanma hedefi koyan başarılı çalıştırıcı, futbolculara öncelikle testler uygulayıp, fiziksel eksiklerini tespit edecek. Her gün çift idmanla kondisyon yüklemesi yapılacak. verilen programa uymayanlar ekstra çalışacak. Antrenman performansı yetersiz olan oyuncular formayı unutacak.

YEPYENİ KANARYA
Belek kampı 3 Ocak'ta başlayacak. 12 Ocak'a kadar sürecek kampta Yanal, kafasındaki yeni sistem ve ilk 11'i oluşturup, 2. yarıya bir kimlikle çıkmayı hedefliyor.
  1. 29.12.2018
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